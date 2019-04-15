此内容发布于2019年4月15日 下午7:20

（法新社巴黎15日电） 法国官员表示，巴黎圣母院今晚传出火警，约400名消防人员火速抵达现场，尽管火势快速蔓延，仍尽力防止这个天主教堂遭全面破坏，更英勇冲入火场救回些许无价手工艺品。

哥德式建筑的圣母院（Notre-Dame）约于今天晚间6时（约台北时间16日凌晨0时）发生大火，现场出动数十辆消防车与至少18条高压消防水带以控制火势。另外，现场可见一些无人机和一台机器人评估火势。

巴黎副市长葛瑞格华（Emmanuel Gregoire）告诉法国新闻电视台BFM：「火势在（圣母院）顶部快速延烧。」

葛瑞格华解释道，回溯至12世纪建造的木质屋梁是火势窜烧罪魁祸首，然而，第一时间抢救人员以「尽可能抢救越多艺术品越好」为优先考量。

葛瑞格华和巴黎消防部门负责人皆表示，一些团队成功抢救出圣母院内为数不明的文化宝藏。

圣母院大教堂院长萧维（Patrick Chauvet）说，包括基督荆棘冠及13世纪法王路易穿过的神圣长袍在内，这两件无可取代的艺品都被救回。

正当教堂尖塔和屋顶于今晚稍早崩塌之际，救援行动聚焦在控制火势，并防止其蔓延至西面2座13世纪石塔。

巴黎消防队长官加莱（Jean-Claude Gallet）在火灾现场告诉记者，消防人员也竭力保护建物后部，「最具价值的艺品都存放于此」。他仅表示，这些物品都已「得到保护」，并未提供更多细节。

在数百名吓得目瞪口呆的巴黎人和游客围观下，大规模打火行动持续约3个半小时，负责内政业务的国务秘书努涅斯（Laurent Nunez）示警，圣母院其中一座塔楼情况岌岌可危。

他进一步说：「假使它倒下，你可以想像损害规模会有多大。」

还好这样糟糕的情形似乎已不会发生。加莱于当地时间晚间11时许告诉记者：「我们可以判定圣母院主结构已被挽救和保存。」

他也指出，眼下最主要任务就是降低教堂内的温度，这道程序需费时数小时。（译者：王品轩/核稿：张晓雯）

Neuer Inhalt Horizontal Line