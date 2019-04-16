此内容发布于2019年4月16日 上午7:05

（法新社巴黎16日电） 巴黎圣母院昨天发生大火，数以百万计欧元善款和物资今天纷纷涌入，法国富豪和地方政府合计承诺捐出将近5亿欧元重建款项。

法国亿万富翁阿尔诺（Bernard Arnault）今天宣布，他和旗下路威酩轩集团（LVMH）将为圣母院重建工程捐出2亿欧元。

而阿尔诺的对手开云集团（Kering）率先捐出1亿欧元以帮助「彻底重建圣母院」。开云集团由亿万富豪皮诺特（Francois Pinault）创立。

私人营运的法国传统基金会（Heritage Foundation）已发起募款活动，协助重建「法国历史与文化象徵」，并称目前承诺捐款总额达160万欧元。

大巴黎区（Ile-de-France）区域委员会主席波克瑞斯（Valerie Pecresse）表示，将捐出1000万欧元。

法国一家木材公司负责人告诉法国新闻台（Franceinfo），准备提供圣母院最好的橡木梁，重建复杂精细的格子，格子用来支撑现已被烧毁的屋顶。

法国中部米尔兰（Murlin）木材公司Charlois集团负责人夏鲁华（Sylvain Charlois）告诉法国新闻台：「这项工作肯定需要几年、甚至数十年时间，将需要数千立方公尺的木材。我们将会找到最好、大直径的材料。」

巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）今天表示，巴黎市将拨款5000万欧元，并提议举办一场国际捐款会议，为这座哥德式建筑杰作的重建协调募款。

圣母院的尖塔倒塌和部分屋顶昨天晚上塌陷，起火原因据信与大范围维修工程有关，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）誓言重建这座法国象徵之一的教堂。

联合国教科文组织（UNESCO）也承诺站在「法国这边」，协助重建1991年被列入世界遗产的圣母院。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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