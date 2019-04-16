此内容发布于2019年4月16日 上午10:35

（法新社巴黎16日电） 有850年历史的巴黎圣母院昨晚遭大火肆虐，严重受损，震惊法国及全球，火势今晨才扑灭，调查人员已询问进行整修的工人，追查起火原因，检方研判应非故意纵火肇祸。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）宣称「最坏的情况已避免」，并誓言「我们将会同心协力重建圣母院」。

马克宏也说要发动募资，以重建圣母院。数小时内，法国企业界的捐款涌入，已超过6亿欧元（台币约209 亿元）。其中法国石油大厂道达尔集团（Total）和开云集团（Kering）各捐１亿欧元，法国亿万富翁阿尔诺（Bernard Arnault）和旗下路威酩轩集团（LVMH）以及莱雅集团（L'Oreal）各捐2亿欧元。

天亮之后，15小时大火对圣母院造成的破坏一目了然，屋顶大都已崩落，尖塔也倒塌，院内许多历史性文物受损，但外墙、钟塔和着名的玫瑰花窗都无恙。

大火后，圣母院代理主教马塞特（Philippe Marsset）是第一批回到教堂的人士之一。他形容，有如身在爆炸现场，圣母院变成了地狱。

专家还在评估圣母院大火的损失，但文化部长里斯特（Franck Riester）表示，院内最珍贵的文物幸免于难，包括镇院圣物耶稣荆棘冠（The Holy Crown of Thorns）以及圣路易祭袍（The Tunic of Saint Louis ）都被救出。

里斯特说，由于圣母院的结构仍不稳定，还没有人能够入内查看大火及灭火所喷水柱造成的损害。

大约有400名消防人员参与灭火，他们彻夜与大火奋战，才得以控制火势，在今晨10时左右完全扑灭大火。外界普遍怀疑是圣母院正在进行的整修工作引发火势，因为大火起于整修区的鹰架下方。

检察官海兹（Remy Heitz）表示，调查人员彻夜询问目击证人，并开始约谈5家参与圣母院整修工程营造公司的员工。

他告诉记者，有50位调查人员奉派参与此案，「尚无迹象显示此案出于故意」。

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