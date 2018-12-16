巴黎气候协定施行细则终达共识 3面向解读

此内容发布于2018年12月16日 下午11:50

（法新社波兰卡多维斯16日电） 联合国气候会议历经长达13天的马拉松式谈判，近200个国家代表终于克服歧见，就落实巴黎气候协定的施行细则达成共识，不过仍未能就扩大减少碳排放量达成协议。

这次在波兰卡多维斯召开的气候会议，总计整理出3大结果。

首先，企图心不足。联合国10月发布一项发人深省的报告，指出2030年前必须减少碳排放量近50%，才能控制全球气温增温在摄氏1.5度。对深受极端气候冲击的国家，尤其是贫穷国家，希望从这次气候会议看到各国政府自愿扩大减排的任何迹象。

不过，科学家表示，即使各国同意这么作，全球气温也会比工业革命以前的水准增加摄氏3度，引发全球混乱。依目前趋势来看，增温幅度还会更高。

这项具约束力的施行细则极力避免明白呼吁各国在2020年以前扩大减少碳排放量方面，展现更多的企图心。巴黎气候协定订于2020年生效。

即使在面临极端气候威胁的国家疾呼下，参与气候谈判各方也未对联合国机构政府间气候变迁问题小组（IPCC）提出控制增温幅度在摄氏1.5度的意见，表达欢迎之意。

世界自然基金会（WWF）的气候和能源行为小组领袖浦尔加－魏达尔（Manuel Pulgar-Vidal）说：「我们在波兰见到的一切，显示大家对当前危机缺乏根本认识。所有国家必须在2020年前对抗气候变迁的承诺，展现更多企图心」

其次，关于损失和损害补偿措施。巴黎气候协定承诺富裕国家将协助开发中国家采用绿色能源，因应未来气候变迁冲击，自2020年起每年出资1000亿美元（约新台币3兆元）。

会中达成的施行细节也要求富裕国家未来两年提高金额，并提供未来资金来源的重要资讯。

一年1000亿美元的承诺订于2025年到期，易受气候变迁影响的国家也希望知道在那之后的变化，同时也希望清楚在施行细则损失和损害补偿项目下，另一项措辞模棱两可的资金承诺。

气候会议登场前，多国承诺提供资金挹注绿色气候基金（Green Climate Fund），像是德国承诺15亿欧元，挪威则愿意出资5亿欧元。

国际发展机构基督徒互援会（Christian Aid）的艾道（Mohamed Adow）说：「会中达成若干可预测性固然不错。但富裕国家样样都可以当成气候融资，还包括商业贷款。」

最后，气候协定和全球经济。一些呼吁对气候变迁议题采取紧急行动的国家，也希望在巴黎气候协定施行细则拍板时，明定强调提高气候特定产业以外融资的需求，像是开发再生能源和提高建筑物效率领域等项目。

专家表示，195国代表在气候会议敲定的错综复杂施行细则，同时满足希望尽可能放宽实施规定的国家，以及希望严格解读的国家。

加拿大环境部长麦肯纳（Catherine McKenna）告诉法新社：「倘若我们胸怀壮志，市场将扮演十分重要的角色。我们必须利用民间部门，必须让10亿滚成兆。」

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