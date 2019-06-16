此内容发布于2019年6月17日 上午12:50

（法新社巴黎17日电） 正当欧洲领袖准备在今天正式推出新一代战斗机之际，分析家警告欧洲的空军逐渐被美国超越，资金充足的中国航太公司则紧跟在后。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）将出席巴黎航空展（Paris Air Show）开幕式，法国、德国与西班牙国防部长届时也将签署「未来空中作战系统」（FCAS）合作架构。

新战机是扩大推动整合欧洲军事威力的一环，并减少对美设备的依赖，这项计画也将包含无人机与巡弋飞弹。

这项计画将由空中巴士（Airbus）与法国达梭飞机制造公司（Dassault Aviation）领衔，目标是研发下一代新战机，可望自2040年起服役，其他国家也可能加入。

然而，这架战斗机在欧洲已经遇到劲敌，那就是英国的「暴风」（Tempest）匿踪战机计画，义大利和荷兰也参与这项计画。

欧洲国防支出仍远不及美中投入的数十亿美元，而且中国想扩大军事实力也早已不是秘密。

另外，美国联合技术公司（United Technologies）和飞弹制造商雷神公司（Raytheon）本月稍早宣布合并，组成国防航太业巨兽，欧洲企业因此面临美国劲敌的壮大。

巴黎波士顿顾问公司（BCG）副主任普鲁维耶（Philippe Plouvier）指出：「欧洲发展航空、太空与国防业的方式，与正在挑战欧洲的美国和中国发展这些产业的方式之间存在着越来越明显的不平衡。」（译者：王品轩/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram