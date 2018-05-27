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此内容发布于2018年5月27日 上午7:05 最后更新 - 2018年5月27日 -07:05

（法新社纽约26日电） 美国好莱坞近来推出内容涉及色情暴力的布偶犯罪喜剧片「欢乐时光谋杀案」，但儿童节目「芝麻街」制作团队近日向电影制作公司提告，认为这部电影「败坏」芝麻街的品牌名誉。

英国广播公司（BBC）和法新社报导，欢乐时光谋杀案（The Happytime Murders）由玛莉莎麦卡锡（Melissa McCarthy）主演，她在片中和一名布偶侦探合作调查连串恐怖谋杀案。

这部电影正大肆宣传并预计于8月上映，宣传标语写着「没有芝麻，只有街头」（NO SESAME. ALL STREET）。

非盈利性质的芝麻街工作室（Sesame Workshop）针对这部限制级电影发布声明表示：「我们很惊讶且失望，芝麻街（Sesame Street）是个致力于教育孩童的节目，却被利用来行销这部限制级电影。」

芝麻街工作室在纽约曼哈顿联邦法院提告制片公司胜图娱乐（STX Entertainment），指控刚发布的电影预告片暗示和芝麻街有关联，这「无可挽回地伤害芝麻街和这个儿童节目的信誉及品牌」。

这起诉讼的文件提到：「电影预告片显示的场景，描绘人类和布偶多次爆粗口、人类和布偶吸毒、布偶娼妓向人类提供性服务、枪枝和其他型态的暴力，以及布偶之间的性行为，这幕戏的高潮是布偶长时间大量射精。」

芝麻街工作室表示，他们联系了电影的发行公司，要求他们删除预告片中的「芝麻」字眼及行销素材，但遭到胜图娱乐「拒绝」。（译者：陈彦钧/核稿：林治平）

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