（法新社巴黎10日电） 研究人员今天表示，在确认一颗有21万年历史的头骨，是目前在非洲外找到最古老的现代人类遗骸后，人类抵达欧洲的时间点将再往前推超过15万年。

法新社报导，这个惊人的发现颠覆我们对现代人类如何移民至欧亚大陆的认知；研究结果也证明一个观点，即智人（Homo sapiens）数万年前曾多次尝试「远离非洲」，且时常以失败收场。

东南欧长久以来都被认定为现代人类出走非洲的主要运输走廊，但直到今天以前，最早智人踏上欧洲大陆的证据不过才5万年前，即便有多项研究发现，欧洲各地都有现代智人远亲「尼安德塔人」（Neanderthals）的踪迹。

发表在「自然」期刊（Nature）的最新研究指出，一支跨国研究团队运用先进电脑模拟技术及铀定年法，重新检测1970年代在希腊阿庇狄马（Apidima）洞穴出土的两块严重受损头骨化石，推翻当时认定两颗头骨皆属于尼安德塔人的结论。

其中名为「阿庇狄马2」的头骨证明有17万年历史，且确实属于尼安德塔人。但震惊科学家的是，名为「阿庇狄马1」的头骨不但比阿庇狄马2多出4万年的历史，还为智人所有。

这使得阿庇狄马1成为目前在欧洲发现最古老的现代人遗骸，且比目前在非洲大陆以外所找到的智人遗骸都要古老。

德国杜秉根大学（Eberhard Karls University of Tuebingen）史前人类学家哈瓦第（Katerina Harvati）表示：「这显示智人最初离开非洲的时间点不仅更早，发生在20万年以前，地理上所抵达的区域还更远，直达欧洲。」

她说：「这是我们从前没有臆测到的事，这对这些古代族群的人口流动也有影响。」

阿庇狄马1欠缺尼安德塔人头骨的典型特徵，包括后脑杓形状像发髻的独特凸起。

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