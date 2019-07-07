此内容发布于2019年7月8日 上午1:05

（法新社雅典7日电） 希腊举行后纾困时代首场全国性选举，传统右翼政党「新民主党」大获全胜，出身政治豪族的党魁米佐塔基斯击败「激进左派联盟」总理齐普拉斯，带领在野4年的新民主党重返执政。

以下为本次选举3大重点：

● 重返两党政治？

希腊终于脱离艰辛的10年危机，国内政治舞台似乎也重回两强竞赛，本次落败的齐普拉斯（Alexis Tsipras）带领激进左派联盟（Syriza）取代一度强大的社会主义派「泛希腊社会运动党」（Pasok），成今天胜选的新民主党（ND）党魁米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）主要对手。

新民主党和激进左派联盟今天共同获得超过7成选票，创下2009年来新高。2012年选举正值金融危机高峰，政治局势也处于混乱之际，两大政党当时得票率加总不到36%，2009年略超过77%，2007年则有近8成。

● 米佐塔基斯一家把持希腊政坛

希腊许多总理是政二代或政三代出身，米佐塔基斯也成为最新一位政二代总理，他的父亲康斯坦丁（Constantine Mitsotakis）是希腊任职最久的议员之一，并于1990年至1993年出任总理。

这类关系在希腊十分常见，但米佐塔基斯的家族关系又是史无前例的庞大，他的外甥巴可杨尼斯（Costas Bakoyannis）5月当选雅典市长，巴可杨尼斯的母亲、米佐塔基斯的姊姊（Dora Bakoyannis）则是雅典首位女市长，任内举办2004年雅典奥运。

米佐塔基斯与巴可杨尼斯胜选，可见希腊政坛重要职务皆由米佐塔基斯一家主宰，凌驾希腊历史氏族巴本德里欧（Papandreou）与卡拉曼里斯（Karamanlis）。

● 海滩诱惑，投票率年年衰退

这是希腊自1928年来，首度在仲夏举行大选，民调业者担心，许多民众恐禁不起海滩诱惑而放弃投票，这次约有42%选民放弃投票，符合过去10年稳定衰退的投票率。

即使部分地区气温高达摄氏38度，米佐塔基斯依旧呼吁选民出门投票，他在竞选时表示：「你们有足够时间去海滩和投票。」

在5月举行的欧洲议会选举及地方首轮选举，仅有不到59%的登记选民出门投票，一周后的第2轮地方选举投票率则不到42%，较10年前近71%的投票率低了许多。

希腊选举为强制性投票，不投票理论上需要依法惩处，但从未执行。（译者：侯文婷/核稿：刘文瑜）

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