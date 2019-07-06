此内容发布于2019年7月6日 上午9:05

（法新社雅典6日电） 希腊明天将提前举行全国大选，可能终结现任总理齐普拉斯领导的左派政府。执政党在欧洲议会和国内选举接连遭受重创后，齐普拉斯5月底建请总统帕夫洛波洛斯提前举行大选。

以下是本次大选5大重点：

●投票率不容乐观

希腊3个月来第3度举行选举，投票率不太可能创新高，更别提投票日正是旅游旺季的高峰。

依据希腊官方规定，投票属于强制性，理论上不投票得依法惩处，不过惩处从来没实施。

5月间的欧洲议会与首轮地方选举，投票率不到59%，而一周后的第2轮地方选举，投票率则低于42%。

●会产生稳定的政府吗？

现行希腊选举法规规定，胜出的政党可获得额外50席，原则上足以在国会300席中取得多数席次。

不过若超过6个政党进入国会，这是可能发生的情况，那么胜出政党的席次可能只比过半多若干席。

保守派的新民主党（New Democracy）备受看好将胜选，此前新民主党在地方选举赢得压倒性胜利，并在欧洲议会选举中以超过9个百分点的差距获胜。

若是如此，保守派可望独自执政，或者与秉持社会主义的争取变革运动党（Kinal）组成联合政府，重演2012年的情况。

得票率至少3%的政党才能进入国会。

●希腊共产党拥有铁粉

去年创党满100年的希腊共产党（KKE）拥有一票最死忠的支持者，今年欧洲议会选举KKE获得30万2000票，几乎等同于他们4年前在全国大选获得的票数。

KKE支持者促成党籍的希腊第3大城巴特拉斯市（Patras）市长佩勒提迪斯（Konstantinos Peletidis）连任。

●极右势力的洗牌

具有新纳粹主义色彩的金色黎明党（Golden Dawn）经过近10年的成长，成为希腊第3大党后，先前两次选举都遭逢重挫，流失半数支持者。

趁隙而入的是另个民族主义政党希腊方案（Greek Solution），这个亲俄罗斯的政党是由前国会议员佛拉普勒斯（K yriakos Velopoulos）创立。

出乎意料，希腊方案在欧洲议会选举写下4.18%的得票率，并获得一席。

佛拉普勒斯在希腊北部特别受到拥戴，当地民众不满齐普拉斯（Alexis Tsipras）就邻国马其顿共和国改名北马其顿共和国，与对方总理柴伊夫（Zoran Zaev）达成协议。

佛拉普勒斯从不避讳拉拢金色黎明党支持者的意图，这两个政党的支持者总计约占希腊全体选民的9%。

●经济乌云难散

经过将近10年的债务危机与长达6年的严重衰退，希腊正力图恢复元气，并于去年从连续第3度纾困计画中退场，但因国债占国内生产毛额（GDP）的比例超过180%，希腊仍受债权人欧盟与国际货币基金（IMF）的严格监督。

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