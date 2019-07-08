此内容发布于2019年7月8日 上午7:50

（法新社雅典8日电） 希腊新任右翼总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天宣誓就职，即将着手实现他终结希腊经济危机的竞选承诺。希腊目前是负债最多的欧洲联盟成员国。

51岁的米佐塔基斯今天由妻子和3位孩子陪伴，在总统府宣誓就职，仪式经电视转播。他说：「努力就从今天开始。我非常有信心，我们有能力应付挑战。」

米佐塔基斯指出，内阁将在明天就职、后天开会。

总统府内的仪式结束后，米佐塔基斯来到隔壁的总理办公室兼官邸，与遭他击败的左翼前总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）短暂会晤。

米佐塔基斯毕业于哈佛大学（Harvard University ）和史丹佛大学（Stanford University），专业包括企业管理和国际关系，曾任麦肯锡公司（McKinsey & Company）顾问。接任总理后，他首要任务为解决希腊沉重的财政问题。

希腊的公共债务去年已累积达3350亿欧元（约3760 亿美元），相当于国内生产毛额（GDP）的180%。为使希腊得以留在欧元区，前任总理齐普拉斯依据欧盟纾困计画要求，推行财政紧缩。

尽管希腊今年的公共债务总额可望降至相当于国内生产毛额168%的水准，但先决条件恐为政府和国民必须持续勒紧裤带。米佐塔基斯领导的新民主党（New Democracy）却认为，财政紧缩限制经济成长。

米佐塔基斯新官上任面临的棘手任务为一方面必须确保国际债权人愿意支持希腊，另一方面则藉降低税赋和重新协商财政目标减轻国内民众负担。由于任务艰钜，他的政治蜜月期可能会很短暂。

今天欧元区各国财政部长将召开会议，讨论希腊经济现况。齐普拉斯曾在5月提出减税措施，为争取选民支持作最后一搏。

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