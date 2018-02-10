下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月11日 上午12:20 最后更新 - 2018年2月11日 -00:20

（法新社华盛顿10日电） 两名白宫官员被控家暴相继请辞后，美国总统川普今天表示，这些可能不实的指控「打乱」了某些人的生活。

川普政府处理相关指控的方式惨遭各界强力炮轰，与此同时，全国也针对性行为不当及该如何因应展开辩论。

批评人士说，白宫幕僚长凯利（John Kelly）对下属涉嫌家暴一事处理不当，仕途堪忧。

川普推文说：「就因为这般指控，有些人的生活被打乱和毁灭了。」

他说：「这些指控有真有假，有新有旧。但对某些人来说，不实指控带来的后果无法获得补救，生活和职业都没了。难道正当法律程序已不复存在了吗？」

白宫演讲稿写手索伦森（David Sorensen）被控家暴而于昨天请辞，但他否认相关指控。川普本身也被控涉及多起性骚扰丑闻。

白宫幕僚秘书波特（Rob Porter）遭两名前妻公开指控家暴后，7日决定辞职。他称这些指控「可耻」且「完全不实」。

川普不仅相信波特坚称自己无辜，还赞扬他「工作非常卖力」，并且祝福他「前程似锦」。

川普曾多次为卷入性侵或性骚扰丑闻的男性护航，包括竞选阿拉巴马州联邦参议员失利的摩尔（Roy Moore），也鲜少对指控他们的女性表达同情。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

Neuer Inhalt Horizontal Line