下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月11日 下午10:05 最后更新 - 2018年3月11日 -22:05

（法新洛杉矶11日电） 影业分析表示，漫威出品的「黑豹」（Black Panther）周末持续以破纪录票房横扫北美影院，轻松干掉另一部迪士尼新片「时间的皱摺」，连4周稳坐冠军，全球票房已破10亿美元。

北美院线联盟（Exhibitor Relations）网站报导，以迪士尼/漫威（Disney/Marvel）超级英雄「黑豹」为主轴的这部电影，本周末3天估计进帐4110万美元，上映4周北美总票房来到5亿6200万美元，目前排史上第7，是继「STAR WARS：原力觉醒」（Star Wars: The Force Awakens）后，首部在北美票房连4周居冠的电影。

「黑豹」现正在中国上映，将海外票房推向5亿1660万美元，全球总票房突破10亿美元大关。

本片出自非裔导演莱恩库格勒（Ryan Coogler）之手，由非裔男星查德威克鲍斯曼（Chadwick Boseman）饰演一个虚构非洲王国的超级英雄国王。

第2名是师出同门的科幻冒险片「时间的皱摺」（A Wrinkle in Time），赞颂多元及力量强大的女性，上映首周赚进3330万美元。分析人士表示，对砸下重金的本片来说，这个成绩让人有些灰心。

「时间的皱摺」由史托姆瑞德（Storm Reid）、欧普拉（Oprah Winfrey）、瑞丝薇丝朋（Reese Witherspoon）和克里斯潘（Chris Pine）主演，剧情讲述一名女孩跨越时空寻找失踪的父亲，电影评价褒贬不一。

好莱坞报导（Hollywood Reporter）指出，导演艾娃杜威内（Ava DuVernay）是首位执导预算超过1亿美元电影的非裔女导；同由美籍非裔导演拍摄的「黑豹」预算则近两倍。

本周末第3名是Aviron影业出品的恐怖新片「只杀陌生人」（The Strangers: Prey at Night），与2008年电影「陌路狂杀」（The Strangers）有几分关连。

「只杀陌生人」本周进帐1050万美元，评价极差，娱乐周刊「综艺」（Variety）影评认为本片吓人方式十分老套。克莉丝汀娜韩德瑞克斯（Christina Hendricks）和马丁韩德森（Martin Henderson）饰演片中夫妇，住宅遭3名蒙面男子入侵。

第4名是间谍惊悚片「红雀」（Red Sparrow），由珍妮佛劳伦斯（Jennifer Lawrence）饰演一名俄罗斯女子，从芭蕾舞伶变身双面间谍。本片上映第2周，进帐820万美元。

第5名是华纳兄弟（Warner Bros.）的惊悚喜剧「游戏夜杀必死」（Game Night），790万美元入袋。

第6至第10名分别为：

第6，「比得兔」（Peter Rabbit），680万美元。

第7，「猛龙怪客」（Death Wish），660万美元。

第8，「玩命飓风」（The Hurricane Heist），320万美元。

第9，「灭。境」（Annihilation），320万美元。

第10，「野蛮游戏：疯狂丛林」（Jumanji: Welcome to the Jungle），280万美元。（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

Neuer Inhalt Horizontal Line