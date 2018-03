下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

2018年3月11日

(法新洛杉矶11日电) 影业分析表示,漫威出品的「黑豹」(Black Panther)周末持续以破纪录票房横扫北美影院,轻松干掉另一部迪士尼新片「时间的皱摺」,连4周稳坐冠军,全球票房已破10亿美元。

北美院线联盟(Exhibitor Relations)网站报导,以迪士尼/漫威(Disney/Marvel)超级英雄「黑豹」为主轴的这部电影,本周末3天估计进帐4110万美元,上映4周北美总票房来到5亿6200万美元,目前排史上第7,是继「STAR WARS:原力觉醒」(Star Wars: The Force Awakens)后,首部在北美票房连4周居冠的电影。

「黑豹」现正在中国上映,将海外票房推向5亿1660万美元,全球总票房突破10亿美元大关。

本片出自非裔导演莱恩库格勒(Ryan Coogler)之手,由非裔男星查德威克鲍斯曼(Chadwick Boseman)饰演一个虚构非洲王国的超级英雄国王。

第2名是师出同门的科幻冒险片「时间的皱摺」(A Wrinkle in Time),赞颂多元及力量强大的女性,上映首周赚进3330万美元。分析人士表示,对砸下重金的本片来说,这个成绩让人有些灰心。

「时间的皱摺」由史托姆瑞德(Storm Reid)、欧普拉(Oprah Winfrey)、瑞丝薇丝朋(Reese Witherspoon)和克里斯潘(Chris Pine)主演,剧情讲述一名女孩跨越时空寻找失踪的父亲,电影评价褒贬不一。

好莱坞报导(Hollywood Reporter)指出,导演艾娃杜威内(Ava DuVernay)是首位执导预算超过1亿美元电影的非裔女导;同由美籍非裔导演拍摄的「黑豹」预算则近两倍。

本周末第3名是Aviron影业出品的恐怖新片「只杀陌生人」(The Strangers: Prey at Night),与2008年电影「陌路狂杀」(The Strangers)有几分关连。

「只杀陌生人」本周进帐1050万美元,评价极差,娱乐周刊「综艺」(Variety)影评认为本片吓人方式十分老套。克莉丝汀娜韩德瑞克斯(Christina Hendricks)和马丁韩德森(Martin Henderson)饰演片中夫妇,住宅遭3名蒙面男子入侵。

第4名是间谍惊悚片「红雀」(Red Sparrow),由珍妮佛劳伦斯(Jennifer Lawrence)饰演一名俄罗斯女子,从芭蕾舞伶变身双面间谍。本片上映第2周,进帐820万美元。

第5名是华纳兄弟(Warner Bros.)的惊悚喜剧「游戏夜杀必死」(Game Night),790万美元入袋。

第6至第10名分别为:

第6,「比得兔」(Peter Rabbit),680万美元。

第7,「猛龙怪客」(Death Wish),660万美元。

第8,「玩命飓风」(The Hurricane Heist),320万美元。

第9,「灭。境」(Annihilation),320万美元。

第10,「野蛮游戏:疯狂丛林」(Jumanji: Welcome to the Jungle),280万美元。(译者:梁元龄/核稿:郑诗韵)

