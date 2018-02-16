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此内容发布于2018年2月17日 上午12:35 最后更新 - 2018年2月17日 -00:35

（法新社莫斯科16日电） 美国以涉嫌干预2016年美国大选为由起诉的13名俄罗斯人，据信与企图影响公众舆论、大量制造网路贴文的「酸民农场」有关。

起诉名单高居首位的是与克里姆林宫关系密切的商人普里格钦（Yevgeny Prigozhin），俄罗斯媒体说他与秘密宣传行动有关，但他一再否认干预选举。

他对这项起诉置之不理，告诉俄罗斯新闻社（RIA Novosti）：「被列入这份名单，我一点也不苦恼。假如他们想这么做，就这么做吧。」

根据启封的起诉书，在这份名单中，除了普里格钦，其他人都在圣彼得堡（Saint Petersburg）一个名为「网路研究社」（Internet Research Agency）的「酸民农场」担任不同职务。这个组织被控「干预美国政治体系」。

起诉书说，普里格钦和他掌控的公司被控提供资金给网路研究社。

俄罗斯国际传真社（Interfax News Agency）报导，普里格钦已否认与网路研究社有任何关系。

俄罗斯媒体2014年首度报导这个「酸民农场」，说它在社群媒体经营了数以千计个假帐号。RBK媒体集团报导，这最初是用来影响国内政治，但自2015年开始，就用来间接影响美国阅听众。

RBK去年10月报导，约有90人为这个酸民农场的「美国部门」效力。

曾在网路研究社任职两个月的一名女性2015年告诉法新社，她受雇为多个不同名称的部落格，撰写赞扬俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的文章，并在其他网站写下数以百计评论。

自2016年12月以来，普里格钦便因「实际协助」俄罗斯联邦（Russian Federation）资深官员和与国防部进行「广泛的商业往来」，受到美国制裁。

俄罗斯媒体以「蒲亭的大厨」称呼普里格钦，他的公司曾为克里姆林宫承办宴会酒席，也曾与蒲亭合照。

普里格钦的餐厅和餐饮集团Konkord（或Concord）2017年开始受到美国制裁，这回也被列入起诉名单。Konkord曾获得承办国防部宴席的合约。

俄罗斯媒体也曾将普里格钦与招募雇佣兵的团体「华格纳」（Wagner）连在一起；华格纳据报派遣特务赴叙利亚与俄国武装部队并肩作战。普里格钦否认与华格纳有任何关联。

俄国媒体还说，普里格钦也跟名为「耶夫洛波利斯」（Yevro Polis或Evro Polis）的公司有关系。而耶夫洛波利斯本身与华格纳有挂钩，前者今年一月开始遭美国制裁。

美国表示，由于这家公司为普里格钦「所有或控管」，因此将它列入黑名单。

美国还说，这家公司与叙利亚政府签约保护叙利亚油田，以换取这座油田生产的25%石油与天然气。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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