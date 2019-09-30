此内容发布于2019年9月30日 上午4:35

（法新社东京30日电） 日本驻南韩大使馆于上周起在使馆的官网，每天张贴日本福岛与首尔的辐射浓度，此前两国因2011年福岛核灾的辐射残留而再度爆发龃龉。

日本驻南韩使馆在官网发布声明说，披露辐射浓度的资讯反映「近来各方日益关注日本辐射浓度，尤其是南韩」。

日本驻南韩使馆指出，公布的数据显示，日本3座城市的辐射浓度，几乎与日本境外包括首尔在内的各大城不相上下。

使馆由上周起于网站张贴辐射浓度的资讯，并显示两座在福岛县的城市和东京与首尔的辐射浓度数据。

最新张贴的资讯指出，福岛市的辐射浓度是每小时0.135微西弗（microsieverts），首尔则是0.120。

2011年3月规模9.0的强震引发威力强大海啸，摧毁福岛第1核电厂（Fukushima Daiichi）的冷却系统。福岛第1核电厂位于日本东北部太平洋沿岸。

而距离福岛第1核电厂30公里的福岛县磐城，辐射浓度则是每小时0.060微西弗，至于距离电厂超过200公里的东京，则是0.036。

日本驻韩使馆官网张贴的数据，取自于两国的辐射监控当局及福岛当地的机构。

使馆网站张贴日文与韩文版本的声明说：「由于我们持续提供基于科学证据的正确资讯，并且明确完整解释公告在网站的讯息，日本政府希望南韩民众对日本辐射浓度有更深入了解。」（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram