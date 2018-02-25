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此内容发布于2018年2月25日 上午10:05 最后更新 - 2018年2月25日 -10:05

（法新社南韩平昌25日电） 平昌冬奥今天举行闭幕典礼，南韩总统文在寅，美国第一千金伊凡卡．川普（Ivanka Trump）和北韩高层代表金英哲同坐贵宾席。

闭幕式开始时，可以看到南韩总统文在寅与具争议性的北韩访宾金英哲握手。金英哲现为北韩劳动党中央委员会副委员长，因被控数度主使袭击南韩，这次到访引发许多抗议。

两韩关系在平昌冬奥前夕突然融冰，北韩不仅派了22位运动员到平昌，全体代表团规模更是超过500人。

平昌冬奥开幕式时，两韩运动员举统一旗一同入场，但闭幕典礼上光景大不同，手持小型北韩国旗与统一旗的北韩运动员先行入场；后方的南韩运动员则大部分双手都持小型南韩国旗。

平昌冬奥9日开幕，为历来规模最大的冬季奥运，共有2920位运动员一同竞逐创纪录的102面金牌。

挪威以14面金牌佳绩称霸本届赛事奖牌榜，紧追在后的德国虽也坐拥14金，总奖牌数量却不敌挪威；加拿大以11枚金牌排名第3，地主国南韩则排名第7。

俄罗斯先前爆发大规模禁药丑闻，造成俄国奥会遭停权，国际奥会今天更决定持续处分，参赛俄籍运动员仅能举中立旗帜入场。

国际奥林匹克委员会（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）宣布典礼结束时表示，平昌冬奥开放新运动员、国家、项目和技术，并说：「2018年平昌冬奥开创奥运的新视野。」

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