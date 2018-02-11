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此内容发布于2018年2月11日 上午10:09 最后更新 - 2018年2月11日 -10:09

（法新社平昌11日电） 平昌冬奥刚开幕，却发生规模4.6的浅层地震，强劲风势更使主办单位不得不延后男子滑降赛。由于气候干燥多风，民众也收到火警警讯。官员也敦促运动迷注意保暖，严防低温。

经历冬奥首夜的酷寒后，南韩东部今天发生规模4.6浅层地震，民众手机也收到地震警讯。

在强风吹袭下，高速滑下山坡的赛事容易产生危险，主办单位不得不于今天稍早时，延后男子滑降赛（downhill）的赛事至15日。

女子斜坡雪板（snowboard slopestyle）比赛也受到强风影响，主办单位取消资格赛，选手明天将直接进入决赛。

昨天跳台滑雪（ski jumping）的选手也不断受到强风干扰，使决赛比预定时间晚了一个小时结束，一直进行至昨天午夜后。

鉴于气候干燥多风，民众今天也收到手机警讯，指发生火灾风险极高，彷佛要与各种极端天候较劲。

主办单位曾保证冬奥不会受地震影响，因为赛事场地可以承受强震。美国地质调查所（U.S. Geological Survey）测得今天的地震规模为4.7，震央距离冬奥场馆约260公里。

平昌冬奥筹委会发言人宋百裕（Sung Baik-You，音译）表示：「奥运场馆的所有设施都可以承受规模7.0以上强震，因此我可以向各位保证，这些设施没有问题。」

对观赏这些户外活动的稀疏观众而言，刺骨的天气更令他们担心，平昌冬奥已成为有史以来最寒冷的奥运赛事之一，且情况还将恶化。

明天的气温预计降至摄氏零下14度，受风寒效应影响，体感温度可能低达零下25度。

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