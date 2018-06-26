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此内容发布于2018年6月26日 下午10:20 最后更新 - 2018年6月26日 -22:20

（法新纽约联合国总部26日电） 联合国本周公布战时侵犯儿童权利年度黑名单，增列刚果民主共和国、马利和叶门的数个团体。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，违反案例有爆增趋势。

古特瑞斯说：「叶门孩童的死伤人数居高不下，令人无法接受，2018年第一季孩童死伤数字依然位居高点，而遭武装部队及组织招募、利用的孩童人数也很多。」

他又说，比起2016年，「2017年侵犯儿童权利的情形大幅增加」。他说：「至少6000起违反情事，经证实要归咎于政府部队和1万5000多支非政府武装团体。」

联合国报告指出，在刚果民主共和国，民兵团体巴纳穆拉（Bana Mura）「犯下强暴、性虐待和绑架」，武装组织卡穆纳纳萨普（Kamuina Nsapu）则「大规模招募并利用孩童、攻击校园和医院，并犯下多起绑架案」。

马利的亲政府军事组织「平台」（Platform）及叶门的「安全带部队」（Security Belt Forces）则双双因「徵召及利用孩童」遭列入黑名单。（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

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