年轻人玩短影音分享平台抖音 暴露潜在危险下

此内容发布于2018年12月26日 上午4:05

（法新社巴黎26日电） 寻求15秒成名的数百万名青少年涌向了短影音分享平台抖音，但许多家长现在才知道有这个秀出自我的影音应用程式，而且往往对此感到忧心。

根据市场分析公司Sensor Tower数据，抖音是苹果（Apple）APP Store今年上半年下载最多的应用程式，击败脸书（Facebook）、Instagram和Snapchat等社群网站巨头。

抖音母公司字节跳动（ByteDance）去年买下卡拉OK应用程式Musical.ly，大大扩展美国市场；截至今年6月，抖音用户已达5亿人。

分析师表示，抖音填补了短片应用程式Vine所留下的空缺。无数年轻人曾在Vine享有极短影片的创作机会，可惜Vine欠缺永续的经营模式。

美国市场调查研究公司奥特米特（Altimeter）分析师索里士（Brian Solis）说：「抖音利用的是其他平台不鼓励的短暂创造性内容。」

然而批评人士指出，抖音大受年轻女孩喜爱的结果，是使她们会受到同侪的尖酸评论和其他潜在的羞辱，抖音也为性犯罪的有心人士提供猎艳机会。

这款应用程式原本承诺要形成一个「不经加工、真实且无边界」的影音分享社群，并自称适合12岁以上儿童使用。

根据追踪网路使用情况的组织Generation Numerique，以法国为例，11岁至14岁的年轻人，38%拥有抖音帐号。

法国警方上月警告家长，这款应用程式暗藏危机，宣称他们的小孩可能成为性犯罪锁定的目标。

现年35岁的法国家长绍雷（William Soally）告诉法新社：「我和女儿谈过这件事，我们决定从她手机移除这款应用程式。」

他并说：「解决之道有赖父母，他们必须了解，网路不是爱心熊（Care Bears）的世界。」他提到的是1980年代的美国卡通角色。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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