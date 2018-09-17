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此内容发布于2018年9月17日 上午5:50 最后更新 - 2018年9月17日 -05:50

（法新社巴黎17日电） 西班牙艺术大师毕卡索早年两个关键时期的300多件作品18日起在巴黎开展，毕卡索抵达巴黎后开始朝现代艺术革命性新领域发展，这批作品首度聚集巴黎展出。

巴黎奥塞美术馆（Musee d'Orsay）展出「毕卡索：蓝色和玫瑰色时期」，呈现这名年轻艺术家1900到1906年期间的养成期作品。毕卡索当时在蒙马特（Montmartre）工作室过着放荡不羁的生活，有时为取暖而焚烧自己的作品。

这项大展与巴黎毕卡索美术馆、橘园美术馆（Orangerie）及瑞士巴塞尔（Basle）的贝耶勒基金会（Beyeler Foundation）共同策划，明年初移师贝勒耶基金会展出。

策展人借展作品来自巴塞隆纳毕卡索美术馆及美国、瑞士、俄罗斯等地机构，鲜少对大众公开的私人收藏也特别出借作品。

展览包括约80幅油画和150幅素描，都是毕卡索20岁出头时的作品，及几件雕塑，和其他艺术家笔下的毕卡索画像。

奥塞美术馆长戴卡赫（Laurence des Cars）说：「这是法国首次展出受到艺术史学家忽略的一个时期，提供重新评估早期毕卡索的机会。」

1900年10月，18岁的毕卡索抵达当时还是火车站的奥塞美术馆，代表西班牙到巴黎参加世界博览会，是大展选择在此展出的理由。

戴卡赫说：「这项展览只能在这里办。」

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