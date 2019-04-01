此内容发布于2019年4月1日 上午4:35

（法新社东京1日电） 为庆祝新日皇5月即位和日本将进入令和时代，东京一家餐厅推出足球大的和牛汉堡，美味多汁的肉排夹在金黄色的汉堡面包里，一份要价900美元（约新台币2万8000元），令人咋舌。

坐落在东京六本木（Roppongi）的奢华橡木门牛排餐厅（The Oak Door）今天推出重达3公斤的超大和牛堡，卖相惊人。

在主厨细心料理下，这款直径达25公分的超级大汉堡，不仅铺着一层层和牛肉、鹅肝酱及黑松露等高档食材，还撒上金箔。

日裔美籍主厨孙文达（Patrick Shimada）告诉法新社：「我们想庆祝新皇即位和日本迈入新纪元。」

孙文达还说：「这也让我更加贴近我的日本根源。采用日式食材制作美式汉堡，跟我的出身有点像。」

截至6月底前，都能在橡木门牛排餐厅品尝到这款期间限定、要价不菲的超大和牛堡，以庆祝皇太子德仁5月1日将即位为新日皇，日本进入令和时代。

这份「超级飨宴」包含一个超大和牛堡及一瓶红酒，要价10万日圆（903美元）。

自二战结束以来，以寿司和各式海鲜佳肴闻名的日本已全心全意地拥抱美式汉堡文化。

孙文达说：「这些日子以来，日本开了许多汉堡专卖店。沿着街道行走，几乎到处都能买到汉堡。」

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