此内容发布于2019年10月11日 上午8:05

（法新社华沙11日电） 波兰作家奥尔嘉．朵卡�c获得2018年诺贝尔文学奖。朵卡�c现居城市弗罗茨瓦夫的官员今天宣布，任何身上携带朵卡�c着作的乘客，本周末都能免费搭乘当地大众运输工具。

波兰西部城市弗罗茨瓦夫（Wroclaw）市政府发言人格莱奇（Przemyslaw Galecki）说：「我们昨天一得知朵卡�c（Olga Tokarczuk）获得诺贝尔文学奖的消息，就想与我们城市的所有居民分享喜悦。弗罗茨瓦夫近期授予朵卡�c荣誉市民的称号。」

「直到周日为止，所有携带朵卡�c所撰写之纸本书或电子书的乘客，都能在我们城市免费搭乘大众运输工具。」弗罗茨瓦夫约有65万人口。

57岁的朵卡�c在弗罗茨瓦夫及与捷克接壤的边境村庄克拉亚诺夫（Krajanow）间奔波。

绑着辫子头的朵卡�c不仅是素食主义者，也是左派人士，她不吝于批评波兰执政的保守派政府。朵卡�c今年6月曾说，弗罗茨瓦夫是「欧洲最漂亮且最重要的城市之一」。

瑞典学院（Swedish Academy）昨天宣布，朵卡�c获得2018年诺贝尔文学奖，原因是「叙事想像具有包罗万象的激情，象徵一种跨越疆界的生活形式」。瑞典学院去年因卷入性骚丑闻而延后颁发文学奖。（译者：李宛谕/核稿：陈昱婷）

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