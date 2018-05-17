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此内容发布于2018年5月18日 上午1:35 最后更新 - 2018年5月18日 -01:35

（法新社纽约17日电） 「纽约时报」今天报导，美国总统川普女婿库许纳家族所有的库许纳公司，快与一家卡达投资的公司敲定协议，替旗下纽约旗舰办公大楼纾困。

纽时引述两名房地产主管说法报导，库许纳公司（Kushner Companies）与布鲁克菲尔德物业管理公司（Brookfield Properties）就合作掌管有41层楼的第五大道666号（666 Fifth Avenue）大楼，进入最后阶段协商。

布鲁克菲尔德物业管理公司是一家上市公司，总部设于加拿大，最大投资者之一是卡达投资局（Qatar Investment Authority）。

库许纳公司尚未应要求置评。

纽时报导，库许纳家族是在11年前以创新高的18亿美元买下这栋办公大楼，但这栋大楼今日的收益仅为每年抵押贷款约一半，41层楼有30%的空间无人进驻。

纽时说，另与中国安邦保险集团（Anbang Insurance）洽谈投资第五大道666号的会谈，在库许纳（Jared Kushner）担任政治角色又跨足家族企业的批评声浪中，于一年前宣告破局。

库许纳在川普当选后离开家族企业，现在是白宫重要顾问，但仍保留大多数公司股份。

库许纳年初丧失最高机密权限。根据「华盛顿邮报」，中国、以色列、墨西哥与阿拉伯联合大公国曾考虑利用库许纳的企业与政治弱点。

纽时报导，卡达投资局与布鲁克菲尔德物业管理公司已在若干房地产交易上合作，也控制伦敦的金丝雀码头（Canary Wharf）建案。

纽时又说，布鲁克菲尔德物业管理公司将接管这栋第五大道建筑的出租与营运，计划注资数亿美元整修这栋61年建筑。

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