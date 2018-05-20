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此内容发布于2018年5月21日 上午1:05 最后更新 - 2018年5月21日 -01:05

（法新社华盛顿20日电） 美国前总统卡特今天参加维吉尼亚州自由大学毕业典礼，他在演说时奚落现任总统川普说，来听他演说的人数多过川普。

93岁的忠实民主党人卡特（Jimmy Carter）眼见自由大学（Liberty University）体育馆里毕业生和他们的亲友人数据估达2万人，他说：「我很不想这样讲，但听众比去年还多。」去年毕业典礼讲者是川普。

「时代杂志」（TIME）报导，卡特说：「我不知道总统川普是否会承认这点。」似指向川普就职典礼时备受争议的群众人数。

卡特的玩笑引来哄堂大笑，这所基督教大学的校长法威尔（Jerry Falwell Jr.）向来明言支持川普。

法新社报导，2017年1月，电视新闻显示川普就职典礼的观礼人群，明显少于欧巴马2008年第一任宣誓就职时。川普那时十分讶异，指示他的发言人史派瑟（Sean Spicer）反击。

当时史派瑟在个人首次的白宫记者简报上极力辩解，面对反证时，还辩称「那是有着最多观礼人数的就职典礼，不论就现场人数或全世界观众，事实是这样」，让记者瞠目结舌。

「华盛顿邮报」（Washington Post）给史派瑟「4个小木偶」漫天大谎评等，并指出川普大选时，在民主党大本营华盛顿得票率仅4%，观礼人数较少完全在预料中。（译者：罗苑韶/核稿：郑诗韵）

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