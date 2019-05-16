（法新社纽约16日电） 享誉国际的华裔美籍建筑大师贝聿铭今天辞世，享嵩寿102岁。他的代表作有法国巴黎罗浮宫前的玻璃金字塔，当时重整罗浮宫门面的设计被采用时，曾引起法国民众激烈反弹。

尽管贝聿铭长达60年的职业生涯留下不少令人难忘的杰作，但他最知名的设计还是罗浮宫的玻璃金字塔。

1981年他开始与当时的法国总统密特朗（Francois Mitterand）合作，展开罗浮宫扩建计画，多数巴黎人同意罗浮宫设计过时，需要进行翻修。

贝聿铭设计出位于罗浮宫拿破仑中庭（Cour Napoleon）的金字塔，决定不只是让访客走过地下道抵达入口而已，而是向众人宣告入口在这里。

贝聿铭1985年接受「时代杂志」（Times）访问时说：「你需要受到一个某种很棒的空间欢迎。因此，必须要有属于我们时代的东西，这个空间必须声量够大，必须要有光线和表面象徵，能够让人一看到就说『啊，这就是入口』。」

贝聿铭跟许多在巴黎要改建建筑的设计师一样，在罗浮宫金字塔建造初期受到当地民众和专家极力反对。法国「费加洛报」（Le Figaro）甚至在头版以「自大狂」作为斗大的标题，痛批贝聿铭的设计。

贝聿铭回忆起1984年他将金字塔设计展示给巴黎历史古迹委员会（Committee on Historical Monuments）看时，受到不友善的对待，他的翻译员怀着惴惴不安的心情将开会内容解释给他听。

1989年完工的罗浮宫金字塔如今是巴黎最多人打卡的观光景点之一，地位与罗浮宫的镇馆之宝「蒙娜丽莎的微笑」（Mona Lisa）和其他杰作并驾齐驱，让人几乎难以想像当初曾引起如此大的反弹声浪。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

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