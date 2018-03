下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

(法新社洛杉矶26日电) 近年来演艺圈跨性别人士的能见度进步缓慢,今年却出现历史性的大跃进,有两部跨性别人士参与的电影将在3月4日颁发的奥斯卡金像奖竞逐小金人。

其中一部是智利跨性别女星丹妮耶拉维加(Daniela Vega)主演的「不思议女人」(A Fantastic Woman),这部电影是目前奥斯卡最佳外语片最热门得奖片,叙述她所饰演跨性别年轻女歌手饱受社会歧视的遭遇。

另一部是跨性别男导演扬斯福特(Yance Ford)的纪录片「坚强之岛」(Strong Island),他透过这部深刻描绘个人故事的影片打破玻璃天花板,成为首位获奥斯卡提名的公开跨性别导演,也是首位获奥斯卡提名的跨性别男士。

过去仅有2位公开的跨性别人士获奥斯卡奖提名,一位是原名安东尼贺加提(Antony Hegarty)的美国实验乐团安东尼与强森(Antony and the Johnsons)主唱安诺尼(Anohni),她在2016年获最佳原创歌曲提名。

另一位是变性前名叫瓦利史托特(Wally Stott)的女作曲家安洁拉莫莱(Angela Morley),她在1970年代中期两度获提名奥斯卡最佳原创歌曲奖。

南加州大学(University of Southern California)社群媒体和传播学教授葛罗斯(Larry Gross)表示:「过去几年逐渐形成趋势,从影集『透明家庭』(Transparent)、影集「劲爆女子监狱」(Orange Is The New Black)的(变性女星)拉维恩柯克斯(Laverne Cox)…到现在的奥斯卡奖。」

扬斯福特接受法新社访问时说:「(跨性别者获奥斯卡提名)意义无比重大,特别是我和丹妮耶拉维加同获提名。但愿我们的作品不会因我们的跨性别身分而受限。」

他还说:「这是一个地震般的时刻,宛如一场小地震,希望这能开始改变整个演艺圈,让所有背景的跨性别男女演员和工作人员都能获得肯定。」

