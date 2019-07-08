（法新社马尼拉9日电） 知名人权律师、男星乔治克隆尼的妻子阿玛尔克隆尼（Amal Clooney）今天表示，她会加入诉讼团队为菲国异议记者瑞萨辩护。瑞萨的新闻网站多次杠上菲律宾总统杜特蒂。

曾被「时代杂志」评选为2018年度风云人物的瑞萨（Maria Ressa）和她的新闻网站Rappler面临多项刑事指控，力倡新闻自由的团体称这是菲国政府的打压。

瑞萨今年两度被捕，她指控杜特蒂（Rodrigo Duterte）藉起诉逃税与诽谤等来打压她，想让她们噤声及恐吓新闻界。

Rappler在多则报导中批评杜特蒂政府残忍的扫毒战争，杜特蒂则为Rappler贴上「假新闻畅货中心」的标签；Rappler的官司不断增加，但菲国政府坚称纯粹为执法。

阿玛尔克隆尼在所任职的道迪街律师事务所（Doughty Street Chambers）发出的声明里说：「瑞萨致力于报导与对抗人权迫害，是一个很有勇气的新闻工作者。我们会透过一切可行的法律救济证明她的清白，并捍卫菲国的新闻自由与法治。」

声明表示，阿玛尔克隆尼将与一个国际律师团队一起担任瑞萨的顾问，并与瑞萨在马尼拉的律师群合作。

瑞萨也发表声明表示，很高兴阿玛尔克隆尼与相关团队，将在这宗国际级的侵犯人权案件里，为她与所属的媒体辩护。

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