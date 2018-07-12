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此内容发布于2018年7月12日 上午9:05 最后更新 - 2018年7月12日 -09:05

（法新社伦敦12日电） 英国首相梅伊今天将公布众人期待已久的脱欧蓝图细节，以与欧盟重新展开谈判。她此前成功遏止内阁疑欧派大臣的反动，不过疑欧势力仍可能扳倒她。

在商界要求准许跨国贸易可如常进行后，政府公布的这份政策文件将列出自由贸易区，及与欧洲联盟间商品流通「通则书」等提案大纲。

但是英国仍计画退出欧盟单一市场和关税联盟，依规模大许多的服务部门走自己的路，期能削减欧盟移民，及自行与第3国敲定贸易协定。

「金融时报」（Financial Times）报导，对伦敦金融城（City of London） 而言，这套计画将提议与欧盟建立「松散的伙伴关系」，而不是起初建议在英国3月脱欧后，和欧盟「相互承认」对方法规。

9日才上任的英国脱欧大臣拉布（Dominic Raab）告诉英国广播公司（BBC）电台：「我们仍在确认与欧洲拥有预定的关系。」前任脱欧大臣戴维斯（David Davis）抗议政府提出的这项计画，愤而辞职。

拉布说：「这是可靠的提案，大胆、具企图心，但同时务实。」

可是提案激怒梅伊（Theresa May）保守党内疑欧派成员，外相强生（Boris Johnson）本周也戏剧性加入戴维斯的辞职行列，以示抗议。

新外相韩特（Jeremy Hunt）说，他预期国会会对政府即将公布的脱欧政策文件有激烈辩论，但这份文件提供在布鲁塞尔推动谈判的基础。（译者：罗苑韶/核稿：陈政一）

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