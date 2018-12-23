引发海啸数百伤亡 喀拉喀托之子火山烈性不改

（法新社雅加达23日电） 昨夜爆发引发海啸造成数百人伤亡的「喀拉喀托之子」火山，自90年前成形以来长期处于半连续喷发状态，每两三年爆发一次。它不断壮大，过去10年一直名列高爆发风险观察名单。

喀拉喀托之子（Anak Krakatoa）火山约1928年在喀拉喀托（Krakatoa）的破火山口成形。也就是说，昨夜爆发的喀拉喀托之子火山有个传奇性「母亲」，那就是曾在1883年8月爆发、所引发海啸造成超过3万6000人死亡的喀拉喀托火山。

那次爆发造成的熔岩流逐渐由海底催生出今天的小型火山岛，即喀拉喀托之子。它的火山锥海拔高度目前约300公尺。

喀拉喀托之子火山自6月以来就特别活跃，不时喷发高耸入云的灰烟。10月时有一艘观光船差点被它的熔岩火球击中。

澳洲摩纳希大学（Monash University）火山学教授卡斯（Ray Cas）指出，虽然偶有引起熔岩流的例子，但喀拉喀托之子的喷发活动强度通常不大。

卡斯说，它最近一次爆发的威力虽称不上大，但可能因为引发或正巧遇上诸如地震或山体滑坡等海底现象，而导致昨夜造成重大伤亡的海啸。

虽然喀拉喀托火山岛上无人居住，但当地是颇受欢迎的观光景点，也是火山学家的重要研究对象。

群岛国印尼邻近太平洋板块、欧亚大陆板块和印度－澳洲板块的交界带，地震和火山喷发等地理现象活跃，境内计有近130个活火山，是太平洋火环带的一部分。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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