弥补牺牲环境的代价 荷豪掷逾21亿筑新人工群岛

此内容发布于2018年12月16日 上午12:05

（法新社荷兰列立斯迭15日电） 荷兰豪掷6800万美元（约新台币21亿1650万元）兴筑新人工群岛，盼能复育环境，弥补筑堤造湖付出的环境代价。

荷兰护林员唐克（Andre Donker）望着欧洲最大淡水湖之一马肯湖（Markermeer）的灰色湖水，叹了一口气说，「很久很久以前，这里都是鱼群」。

然而，这片面积700平方公里、调节荷兰其他地区水位的广大水域，已经成了一个没有水生生物的污水。

荷兰如今希望藉由一个由5个岛屿组成的新人工群岛，透过一个雄心勃勃的典型工程计画，让这个地区的自然景观重现生机。

唐克说，这是「欧洲最大的重建作业之一」。

在充满各种芦苇的实验地带，唐克站在横跨池塘的木桥上说，他已能见到生物多样性增加的初步迹象。

马肯湖原为须德海（Zuiderzee）的一部分，荷兰1932年筑堤造湖，利用这道长堤隔开北海、对抗洪水，完成一个世界工程奇迹。

荷兰国土有26%位于海平面以下，这项工程造出了内陆湖泊及海埔新生地，却付出了环境代价。

在之后的数十年间，用来兴筑隔出马肯湖和邻近爱塞湖（Ijsselmeer）的长堤沉积物被水冲走，沉至湖底，使湖水变得混浊，对鱼类、鸟类、植物和软体动物构成负面影响。

唐克说：「我们必须介入。」

解决之道是一项大胆举措，符合荷兰人老爱以「上帝创造了世界，荷兰人创造了荷兰」自豪的作风。

在距离列立斯迭港（Lelystad）8公里处，唐克走在走在人造沙丘的一侧。其他类似沙丘则延伸至触目可及之处。

在700公顷的人工岛上，多数地区覆盖着仍然稀疏的植被。

荷兰是全球其中一个最容易受到气候变迁伤害的国家，这也成了这个国家众多造岛计画之一。

这座耗时两年半完工的人工群岛，今年已成为3万只燕子的栖地。

专家最近统计，岛上出现127种植物，其中大多是风传种子在此落地生根。

唐克说，水中浮游生物数量「暴增」，「确保鸟类有大量食物可觅食」。灰雁、燕鸥、大白鹭和夜鹭等多种水鸟也回到这个地区，考验这些人工岛复育环境的成果。

这项计画耗费6800万美元，其中大多来自个人捐款。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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