此内容发布于2019年10月22日 下午8:35

（法新社华盛顿22日电） 美驻乌克兰最高外交官员今天在「电话门」弹劾调查作证做出不利于总统的证词后，川普今天推文直呼自己是「私刑」（lynching）受害者。他争议性用字掀起另一场风波。

美驻乌克兰最高外交官员泰勒（Bill Taylor）今天作证说，他被告知总统川普会扣住对乌3.91亿美元的军援，直到基辅当局公开宣布展开有利于川普连任机会的多项调查，包括针对前副总统拜登（Joe Biden）的调查。

川普承认要求乌克兰调查，形容案子与拜登贪腐有关，但他否认把军援扣上调查来对乌克兰施加高压手段。

川普已将民主党阵营展开的弹劾调查贴上「政变」、「骗局」、「猎巫」等标签，今天更声称自己是「私刑」受害者，推文说：「所有共和党人都必须牢记他们今天见证的这场私刑。」

私刑指的是美国于后黑奴时期的一段暗黑时期，1882至1968年间有超过3400名非裔美国人惨遭私刑。川普的推文因此引发轩然大波，国会议员齐声炮轰。

民主党籍联邦众议员芭芭拉李（Barbara Lee）推文说：「你竟胆敢这么说？！」她痛批川普的讯息「恶心且无知」。

共和党大老、联邦参议员麦康奈（Mitch McConnell）也罕见批评说，川普的「用字令人遗憾」。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram