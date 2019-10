(法新社塞尔维亚贝尔格勒10日电) 奥地利作家彼得・汉德克获颁今年诺贝尔文学奖,引发阿尔巴尼亚、波士尼亚和科索沃众怒。彼得・汉德克在这些地区普遍被视为已故塞尔维亚强人米洛塞维奇的仰慕者。

在1990年代南斯拉夫联邦解体的一连串血腥内战中,彼得・汉德克(Peter Handke)成为塞尔维亚人的强力捍卫者,甚至一度将塞尔维亚人喻为纳粹政权下的犹太人。后来,他收回这段话。

彼得・汉德克1996年出版的游记「河流之旅:塞尔维亚的正义」(A Journey to the Rivers: Justice for Serbia)引发风暴;1999年,彼得・汉德克退回德国着名的文学奖布赫纳奖(Buechner Prize),以抗议北大西洋公约组织(NATO)空袭塞尔维亚贝尔格勒的行动。

阿尔巴尼亚总理拉玛(Edi Rama)推文怒批:「从未想过诺贝尔奖会令人作恶。道德权威如诺贝尔学院做出这种有失颜面的选择,耻辱变成了一种新价值。不,我们绝不能对于种族主义和种族灭绝感到麻木不仁。」

波士尼亚国家元首主席团的穆斯林成员札菲洛维奇(Sefik Dzaferovic)发表声明,批评诺贝尔奖委员会颁奖给彼得・汉德克是彻底迷失道德方向。

科索沃总统塔其(Hashim Thaci)也推文抨击:「这项诺贝尔奖的决定带给无数受害者巨大的痛苦。」

科索沃主要报纸「每日新闻」(Koha Ditore)以斗大的标题写着:「米洛塞维奇(Slobodan Milosevic )的支持者、塞尔维亚种族灭绝行动的否认者获颁诺贝尔文学奖。」

被称为「巴尔干屠夫」的米洛塞维奇2006年在违反人道罪受审期间死亡,他生前希望彼得・汉德克替自己辩护。彼得・汉德克在米洛塞维奇葬礼上向数以千计哀悼者发表演说。

彼得・汉德克获颁诺贝尔文学奖,同为诺贝尔奖得主的奥地利作家杰利尼克(Elfriede Jelinek)等人认为实至名归,但也有人抨击,像是美国作家苏珊桑泰格(Susan Sontag)和英国作家鲁西迪(Salman Rushdie )。

