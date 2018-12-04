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此内容发布于2018年12月4日 上午8:05 最后更新 - 2018年12月4日 -08:05

（法新社布鲁塞尔4日电） 欧洲联盟（EU）成员国的财政部长今天同意采取连串改革措施，以加强对抗金融危机的能力。但这些措施，仍不及法国总统马克宏原本欲为欧盟注入新活力所主张的抱负。

少了英国的欧盟27国财长达成的协议，是希望提供当局一套更强大的工具，以因应欧洲经济遭受重大冲击时的情势。

这份协议强化欧洲经济的金融系统，但不包括法国呼吁的更远大改革，例如委派一名欧元区财政部长，或设立欧洲版的国际货币基金（IMF）。

即便如此，欧盟各国财长仍协商超过18小时。尤其针对法国所支持，让包含19国的欧元区设立专门预算的主张，讨论气氛格外紧绷。

德国财政部长萧兹（Olaf Scholz）表示：「我们获致良好的结果。欧元区改革正踏着明确步伐前进，感谢所有提供协助的人士。」

改革计画如今还需获得下周在布鲁塞尔召开高峰会的欧盟各国领袖批准。

欧盟各国政府数月来考虑一项法国提案，成立某种专属欧元区的预算能力，在发生危机或经济重大事件时可派上用场。

这种对抗危机的预算，是马克宏（Emmanuel Macron）在欧盟遭遇债务危机、英国脱欧（Brexit）冲击和民粹势力兴起后，针对如何重振欧盟所做的规划中重要一环。

欧盟国财长最后同意规模小许多的预算版本，严格限制用于强化欧盟支持的改革行动，不能用来协助度过意外出现的经济衰退，而后者是法国原本主张应用的情况。

法国财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）仍为会议结果辩护，他说：「我们终于第一次真正能期待出现一份欧元区预算。」

完成银行体系整合是另一项艰难挑战。欧洲中央银行（ECB）希望设立一套欧洲机制提供消费银行存款担保，但势力强大的德国坚决反对。

柏林痛恨这项提案，德国媒体普遍将这项提案描绘成「入不敷出的南方欧元国，试图占讨厌风险且较有储蓄概念的北方欧元国便宜」。欧盟国财长最后仅同意明年6月再加以讨论。

扩大「欧洲稳定机制」（ESM）权限的提案，则较轻易便获得同意。这套机制形同债务问题严重的欧元国所需的救火员。

欧盟国财长也同意，若欧洲规模数一数二的大银行遭到重大危机冲击，「欧洲稳定机制」可作为最后一道防护。

大多数改革提案，事前已获欧盟两大国法国和德国的同意。两国合计几乎占欧元区经济的一半。

但改革进度近几个月陷入泥沼，因柏林政府势力减弱，加上荷兰带头的一群较小欧盟国，不满欧盟未来由主要强国左右。

担任欧元集团（Eurogroup）主席的葡萄牙财长沈德诺（Mario Centeno）说：「在我们计画强化欧元的道路上，这并非终点。我们将以达成的进展为基础，明年继续努力。」（译者：张正芊/核稿：严思祺）

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