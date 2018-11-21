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此内容发布于2018年11月21日 下午11:20 最后更新 - 2018年11月21日 -23:20

（法新社首尔22日电） 南韩基督教异端「万民中央教会」教主李载禄（Lee Jaerock）因涉对8名女信徒多起强暴，今天遭到定罪，判处15年徒刑。

法官郑文承（Chung Moon-sung，音译）告诉首尔中央地方法院（Seoul Central District Court），李载禄牧师的受害人「因她们受制于被告绝对的宗教权威，以致无法抗拒」。

「万民中央教会」部分信徒甚至相信李载禄就是神。

李载禄在首尔一度贫穷的九老区（Guro）创立「万民中央教会」，1982年仅12名信徒追随，现在教会信徒人数已达13万人，并拥有一处充满聚光灯的大会堂、占地庞大的总部，及一个充斥声称奇迹疗法的网站。

然而，反性骚性侵「#我也是」（#MeToo）浪潮席卷南韩之际，李载禄的3名信徒今年稍早出面指控，诉说李载禄如何召唤她们到公寓并伸出狼爪。

有8名女性提出刑事诉讼，法院发现李载禄长期以来对她们强暴和骚扰达「数十次」。

宗教信奉在科技先进的南韩相当普遍，约44%民众自认是信徒。

根据2015年政府调查，有28%南韩民众说他们隶属基督教派，另有16%则说自己为佛教徒。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

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