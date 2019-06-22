此内容发布于2019年6月22日 上午9:50

（法新社伦敦22日综合外电报导）英国领导职位之争今天被一则新闻揭开序幕，即警方获报，前往处理声势领先的候选人强生与女友间的「争吵」。当时距离竞选活动展开只有数小时，而专家认为此事可能牵动选情。

英国「卫报」（The Guardian）报导，强生（Boris Johnson）甫于昨天保守党国会议员最后一轮投票中获得最高票，今天凌晨警方就接获邻居通报，强生位于伦敦南区的住宅传出激烈争吵与碰撞声，强生女友席孟兹（Carrie Symonds）咆啸道，「滚开」、「滚出我的公寓」。

强生是声势看好的保守党党魁候选人，远超过现为外相的对手韩特（Jeremy Hunt）。不过当这两人在未来一个月前往全英各地进行竞选活动期间，强生将因今天的事件而遭受质疑。

强生和韩特在对决时可能必须承诺，让英国稳当且维持一体地完成脱欧，也就是必须在即将卸任的首相梅伊一再失败之处获得成功。

不过两人间的捉对厮杀最终将转变为人气的较量，强生好斗却和蔼可亲，而韩特较具有外交官风范且行事作风低调。

英国多数报纸今天都以显着篇幅报导强生与女友「争吵」一事，虽然赌盘仍看好强生，专家则说，这起事件可能有伤他的选情。

「泰晤士报」（Times）报导：「选情演变在很大程度上取决于接下来的24小时，以及据称邻居已录下的争吵录音是否曝光；至少体面与否似乎已开始对选情具有较大重要性。」（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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