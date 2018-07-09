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此内容发布于2018年7月10日 上午12:20 最后更新 - 2018年7月10日 -00:20

（法新社伦敦9日电） 英国脱欧主要支持者强生辞去外交大臣职位后，今天警告脱欧「梦正在破灭」，英国希望与欧洲联盟保持紧密关系的计画，将让英国「进入殖民地状态」。

强生（Boris Johnson）在致首相梅伊（Theresa May）的两页信件中说，虽然他一开始同意政府的提案，但在练习如何阐述时，发现「实在是说不出口」。

他写到：「英国脱欧应该是关乎于机遇与希望，应该是以不同方式做事的机会，能够更灵活、更有活力，放大英国身为开放、外向型全球经济体的特殊优势。」

强生写到：「脱欧梦正在破灭，被不必要的自我怀疑给扼杀了。」

他说，英国即将进入「半脱欧状态，经济有一大部分仍与欧盟系统紧密相连，只是英国对这个系统没有控制权」。

英国处在「荒唐可笑的立场中」，提议接受英国政府争辩数十年的欧盟法规，但却在如何制定法律上没有发言权。

他说：「就这点而言，我们真的将进入殖民地状态－许多人将很难在那份协议中找到英国的经济或政治优势。」

强生又说，提议对货品与农产品拟定共同规则的计画，「将让国家更难达成自由贸易协议」，而这是脱欧支持者想要达成的主要目标。

英国政府希望运用科技放宽关税安排，「是不切实际且办不到的」。

强生说，在6日决定这项计画的内阁会议上，他接受了一个事实，那就是「我这方的论述少到可以说服他人」。

他写到：「政府现在必须推动政见，问题在于，我周末练习该怎么阐述时，发现我实在是说不出口。」

强生又说：「由于我无法问心无愧地支持这些提议，我很遗憾地得出一个结论，那就是我必须挂冠而去。」

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