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此内容发布于2018年3月14日 上午6:50 最后更新 - 2018年3月14日 -06:50

（法新社雪梨14日电） 南太平洋岛国巴布亚纽几内亚警方今天表示，上个月强震袭击巴纽后，死亡人数已增至125人，医生也忧心疾病爆发将使死亡人数攀升。

上个月26日规模7.5地震袭击这个岛国的多山内陆，不但使房屋遭掩埋，也引发土石流，孤立的村庄因此更难抵达。

警方表示，更多偏远社区的消息传来后，死亡人数已自上周的100人增至125人。

巴布亚纽几内亚皇家警察部队（Royal Papua New Guinea Constabulary）于声明中说：「根据指挥中心收到的通报，南高地省（Southern Highlands）截至目前为止已有45人丧生，赫拉省（Hela）则证实有80人死亡。」

「一旦找到所有的人，这个数字料将增加。」

声明指出，南高地省有1万5000人流离失所，赫拉省至少有2万人无家可归，其中许多人栖身于临时避难所。学校仍持续关闭。

救援物资虽然终于送达偏远地区，医生忧心疾病会使更多人丧生，警告须紧急处理公共卫生问题。

卫生部紧急医学部门首长尤科普阿（Sam Yockopua ）对「国家报」（The National）说：「透过食品与水源传染的疾病只是众多致死疾病的两种，如果我们现在不开始解决这些问题，许多人可能会因此丧生。」

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