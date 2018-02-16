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此内容发布于2018年2月16日 下午11:20 最后更新 - 2018年2月16日 -23:20

（法新社墨西哥市16日电） 墨西哥首都墨西哥市今天发生规模7.0强震，导致建筑物摇晃，全市地震预警系统也发出警报，民众吓得夺门而出。当局表示，目前尚未传出重大灾损或伤亡。

根据墨西哥国家地震研究所（National Seismological Service），地震规模为7.0，地震监测网路天空警报（Sky Alert）说，格瑞罗州（Guerrero）、瓦哈卡州（Oaxaca）和普艾布拉州（Puebla）都能感觉到地震。

美国地质调查所（USGS）最初表示，这场地震规模为7.5，稍后下修为7.2，震央在南部瓦哈卡州西南部城镇皮诺特巴（Pinotepa de Don Luis）东北方37公里，震源深度43公里。

美国国家气象局（U.S. National Weather Service）说，并未发出海啸警报。瓦哈卡州民防服务单位说，截至目前并未获报有灾损。

在墨西哥市，高楼大厦摇晃时间超过一分钟。电视画面显示，当时有数以千计民众齐聚市中心街道上，欢庆中国新年。

不到半年前，墨西哥发生两起毁灭性强震，在中部和南部地区夺走数百条人命。

规模8.2强震去年9月7日撼动墨西哥，造成96人丧命，其中大多都在瓦哈卡州。

去年9月19日又发生规模7.1强震，夺走369条人命，恰逢造成一万人丧生的1985年大地震32周年。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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