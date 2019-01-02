强风肇祸 丹麦列车事故6死16伤

此内容发布于2019年1月2日 上午5:05

（法新社哥本哈根2日电） 丹麦大贝尔特桥上今天早上7点30分左右发生列车意外事故，造成6人死亡和16人受伤，起因可能是一列货运列车所载物遭强风吹落、撞上对向驶来的一列客运列车。

丹麦警方证实，此事故造成6人死亡和16人受伤。

铁公路两用大贝尔特桥（The Great Belt Bridge）连接丹麦的西兰岛（Zealand）和菲英岛（Fyn）。事故发生后，此桥曾暂时完全封闭，但目前已开放前往西兰岛的公路交通。

菲英岛警方发言人告诉记者，他目前无法提供意外事故起因等相关细节，但指出，「我们知道有某个物体撞上列车」。

事故发生当时，客运列车载有131名乘客和3名机组员。

丹麦铁路公司（Banedanmark）表示，这些旅客当时正在由奥登斯（Odense）前往哥本哈根途中。

路透社报导，强大暴风雨让紧急应变人员难以抵达出事列车。目前在大贝尔特桥西端的新堡（Nyborg）已设立紧急应变中心。

大贝尔特桥全长约18公里，每天的交通流量约为2万1000名列车乘客、超过2万7000部车辆。这座桥是连接丹麦、瑞典与德国的交通运输设施的一部分。

高度发达的丹麦铁路网，发生致命意外事故相当罕见。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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