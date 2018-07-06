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此内容发布于2018年7月6日 上午9:05 最后更新 - 2018年7月6日 -09:05

（法新社东京6日电） 东京1995年3月一个出太阳的上午，地铁车厢在尖峰时间挤满乘客，没有人可以预知，他们所居住的城市，几分钟后，将变成一片如战区的土地。

先是传出类似油漆稀释剂很强烈、很呛的化学味道，实际上是沙林毒气，这是纳粹发展出来的毒剂，毒性很强，一小滴便能杀人。

那是奥姆真理教发动的攻击，协同在东京地铁网不同地点的5个地铁车厢，以液态形式施放沙林毒剂，造成13人丧命，数千人受伤。

伊藤荣（Sakae Ito）那时在拥挤的日比谷线列车里，他注意到空气浓重，而周围的人不可自抑的咳嗽。

他回忆说：「有液体洒在车厢中央地板上，人们在座位上抽搐。一名男子靠在扶杆上，衬衫敞开，流出体液。」

另一通勤人士形容沙林毒剂在拥挤空间的可怕作用：「我感觉窒息。我一直咳嗽，然后开始发抖。坐在我身旁的人倒下，接着警铃响起。」

车厢里乘客跪倒在地，大口呼气，嘴角吐白沫，鼻孔出血，眼睛火红。

警方在3月20日早上刚过8时接获警报，情况很快转为一片惊慌，有乘客倒在车厢地板上抽搐，地铁工作人员对民众高喊尽快疏散。

好心的通勤族试图将受害者拉出列车车厢，但很快他们自己也倒下；其他有人爬过倒在地上的人们，去呼吸新鲜空气。

一名精神恍惚的通勤人士说：「我看到一名男子躺在那里，口吐泡泡，鼻子流血。」

其他目击者回忆说，攻击者以尖头伞刺破装有沙林毒液的袋子，地铁车厢可见一片片浸着毒液的湿报纸。

数以百计救护车呼啸穿过街道，直升机降落在繁忙道路，协助将伤者疏散到约90所医院。

「读卖新闻」晚报头条写着「移动的毒气室」。

日本当时仍处于2个月前造成5000多人死亡的阪神大地震的震惊中，但是许多人说，天然灾害好过人为攻击，后者为日本留下深深的心理伤疤。

事发时一名通勤人士说：「我们可接受地震不在我们控制范围内，我们仍可预作准备。但像这样的事，我们永远无法事先准备。」（译者：罗苑韶/核稿：陈政一）

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