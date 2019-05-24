（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普一直怀疑，2016年的总统竞选活动被人情搜，要求对此清查，还下令情报单位全力配合司法部。

尽管当时对川普阵营与俄国连结的监听有获法院批准，但照川普的说法，对他阵营的监听是「情搜刺探」。他甚至称这场对他阵营的调查是叛国，表明他想看到能将这些当初查他的人绳之以法，起诉犯罪。

白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）发表声明说：「今天，依据美国司法部长的请求及建议，总统川普下令情治单位立即且全面配合司法部长的调查，厘清2016年总统大选期间的监听状况。」

司法部长巴尔（Bill Barr）正在调查，联邦调查局（FBI）当时对川普阵营的反间谍调查是否允当。FBI当时的调查后来促成特别检察官穆勒（Robert Mueller）「通俄门」查案，调查川普阵营是否与俄国勾结及川普是否妨害司法。

桑德斯还说，川普还下令让巴尔在调查期间，有权对任何他认为有必要的资讯或档案解密。

巴尔4月时曾到联邦参议院作证，表示他相信川普的竞选活动遭到美国情报单位情搜，但强调他关注的焦点是「未经授权的监听」。

穆勒公布的通俄查案完整报告里，虽没有发现犯罪行为，但却详述2016年川普阵营与俄国间联系，以及川普显然试图阻挠调查的例证。

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