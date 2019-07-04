此内容发布于2019年7月4日 上午7:05

（法新社旧金山3日电） 社群网站脸书今天晚间表示，「百分之百恢复了」，并为服务停摆造成的不便致歉。先前脸书因全面当机波及全球各地用户。

追踪网路连线状态的独立网站DownDetector稍早曾指出，当机始于格林威治时间12时，影响脸书以及旗下的分享平台Instagram与通讯软体WhatsApp。

脸书于格林威治时间4日0时6分发推文说：「这个问题已解决，我们应该会百分百恢复」，并就所造成的不便道歉。

美国媒体报导，代表Instagram与WhatsApp的脸书发言人解释，「例行维修作业」意外触发一个程式瑕疵，导致用户难以上传或传送照片及影片。

全球各地用户通报这些软体无法运作时，#Facebookodown及#Instagramdown在推特成为热门标签。

根据DownDetector指出，全球数以千计用户通报当机，主要是欧洲与北美州用户受到影响，包括个人及企业和机构都遭受波及。

美国中央情报局（CIA）于当机期间发推文表示：「是的，我们也被#Instagramdown波及，不，不是我们造成的，不，我们没法解决你的状况，你试过重开机吗？」

今年3月13日发生的脸书全球大当机持续了24小时，当时被归咎于「伺服器组态改变」。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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