此内容发布于2019年6月30日 下午10:05

（法新社纽约30日电） 激发现代同志平权运动的「石墙暴动」届满50周年，大批人潮今天齐聚纽约街头，参加同志骄傲大游行，估计有多达15万名游行者和400万名支持者上街挥舞彩虹旗，规模料更甚以往。

角逐总统大位、对同志友善的民主党籍纽约市长白思豪（Bill de Blasio）先前表示：「我相信，我们将拥有史上最棒的同志庆祝活动。」

22岁的崔普（Sam Trip）与同事一起从新泽西前来共襄盛举。他说：「有这么多人齐聚一堂，真是太疯狂了。」

在炎热的艳阳天下，象徵同志社群的彩虹旗帜在游行现场飘扬，沿街观赏的群众也不时吹起口哨和鼓掌。

这场华丽的游行起源于激起现代同志平权运动的「石墙暴动」。1969年6月28日，在社会对非异性恋者普遍不友善的背景下，纽约市警方再度临检位于格林威治村（Greenwich Village）的「石墙」（Stonewall）同志酒吧，引起当地LGBTQ社群暴动反抗，是LGBTQ运动史关键事件。

LGBTQ族群代表男女同志、双性恋、跨性别者和酷儿。

纽约每年举办为期一个月的同志骄傲（Gay Pride）大游行等活动，来纪念石墙暴动，往往吸引众多旅客、政治人物和各界名人共襄盛举，且以充满异国情调、特别是短而清凉的服装闻名。

主办单位今年决定扩大举办，将游行定调为「世界同志大游行」（World Pride），广邀各国人士参与。

50岁的阿尔班尼（Vinicio Albani）与伴侣从瑞士苏黎世前来参加这场盛会。阿尔班尼说：「随着美国川普政府和所有法西斯政治人物崛起，来到这里并且（为同志平权）奋斗是很重要的事。」

批评人士说，川普的共和党政府为重拾公开歧视LGBTQ人士敞开大门。

许多游行者手持反川普标语，谴责他从跨性别者权利到移民等一连串政策。

类似的游行活动也在世界各地登场，包括米兰和墨西哥市。北马其顿共和国昨天首度举行同志骄傲游行，在新加坡参与游行的群众则呼吁当局废除禁止同性恋性行为的法律。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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