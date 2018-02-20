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此内容发布于2018年2月20日 下午11:20 最后更新 - 2018年2月20日 -23:20

（法新社华盛顿20日综合外电报导）美国官员今天表示，副总统彭斯（Mike Pence）与北韩官员原订在平昌冬季奥运期间秘密会面，但彭斯谴责北韩侵害人权之后，北韩取消了这次会面。

9日平昌冬奥开幕典礼上，彭斯与北韩代表团坐在同一个包厢内，双方没有任何互动。先前各国领袖欢迎会，彭斯与北韩名义国家元首金永南也没有握手。

彭斯这次带领美国代表团出征南韩冬奥，曾遭北韩拘禁的已故男大生温毕尔（Otto Warmbier）父亲也一同随行，目的是「提醒全世界在北韩发生的暴行」。

美国国务院发言人诺尔特（Heather Nauert）在声明中说：「副总统此行出访南韩除了宣示两国同盟的决心、支持美国运动员，一度浮现与北韩代表团高层短暂会面的机会。」

「副总统原本已经准备好，藉此见面机会，充分表达美国立场，要求北韩放弃非法弹道飞弹与核武计画的必要性。」

「但最后一刻北韩官员决定取消会面，我们对此感到遗憾。」

彭斯发言人艾耶斯（Nick Ayers）认为，北韩原本希望藉着提出这场会面，能够使彭斯软化用词，并在冬奥期间将这个世界舞台用做政治宣传。

「但取而代之的是，彭斯与逃出暴政的脱北者见面，安排佛瑞德．温毕尔（Fred Warmbier）随行，佛瑞德的儿子基本上就是被北韩政府杀害；这些都指出北韩侵害人权、奴役数十万人民的暴行纪录；他并谈论北韩充满敌意的核武与弹道飞弹计画，宣布正研拟新一轮经济制裁。」

「针对以上的事实，北韩强烈反对副总统利用世界舞台吸引注意力，或者用来向世人展现我们施压最大化的坚定立场。」

「但我们从第一天就表示，我们政府会阻拦金正恩的杀戮政权用奥运会上的漂亮照片粉饰形象。」

「或许这就是北韩取消会面、不想真正坐下来谈的原因。」（译者：林宏翰/核稿：徐睿承）

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