此内容发布于2019年4月14日 上午9:35

（法新社伦敦14日电） 维基解密（WikiLeaks）澳洲籍创办人亚桑杰的律师罗宾逊今天表示，瑞典当局若是对亚桑杰被控性侵案重开调查，他将会合作，但他将继续反抗美国引渡他的要求。

罗宾逊（Jennifer Robinson）告诉天空新闻网（Sky News），瑞典性侵案的指控「如果被提起，我们绝对乐于答覆相关询问」。

她又说：「目前关键问题在美国的引渡，我们已经警告此事多年。」

亚桑杰（Julian Assange）获厄瓜多驻英国大使馆庇护多年，在使馆撤销对他的庇护后，他11日遭英国警方逮捕拘押，等候为2012年违反英国的保释规定受审。

他当年是为避免遭引渡到瑞典而藏身使馆，如今还得对抗美国的引渡要求。因为维基解密网站泄露大批美国官方文件，美国政府希望将他引渡赴美受审。

亚桑杰被控在瑞典犯下两件性侵案，他一直否认相关指控，其中一个案子在2015年超过法律追诉期，另一个案子检方在2017年停止调查，但受害者如今要求当局对此案重开调查。

如果瑞典当局提出正式引渡要求，英国政府将得决定要先考瑞虑瑞典或美方的要求。

罗宾逊表示，亚桑杰将寻求瑞典当局保证不会把他送交美国。她说：「这是我们2010年时寻求的相同保证，当时他们拒绝，因此他才会（向厄瓜多使馆）要求庇护。」

她表示：「他并非高于法律。他从来不担心面对英国司法或瑞典司法。此案的关键一直在于他担心会被送去美国，得面对司法不公。」

美国指控亚桑杰与前美国陆军情报分析人员曼宁（Chelsea Manning）共谋，协助他破解国防部电脑系统密码，窃取军事机密。他若被定罪，可能判刑5年。

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