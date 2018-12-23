得奖记者造假还涉A钱 明镜周刊要提告

（法新社柏林23日电） 极具影响力的德国杂志「明镜周刊」惊爆旗下得奖记者报导造假后，又爆出该名记者可能还涉嫌侵吞援助叙利亚流落街头儿童的善款。周刊方面今天表示，会对记者提刑事告诉。

被爆新闻造假的记者是现年33岁的瑞隆茨欧斯（Claas Relotius），坦承在明镜周刊（Der Spiegel）纸本及线上版杂志十多篇文章里杜撰故事、虚构主人翁后，本月已辞职。

明镜周刊表示，他们现在掌握讯息，瑞隆茨欧斯据称还向读者发起募款活动，帮助他报导里一些对象，但银行的细节资料显示，这些钱都直接进了瑞隆茨欧斯的个人帐户。

明镜周刊在自家网站上说：「明镜周刊会把搜集到的全部资料交给检察官，做为刑事提告的一环。」

周刊方面表示，关注此一事件的读者近日告诉他们，瑞隆茨欧斯发起善款劝募，据称是为帮助流落土耳其街头的叙利亚幼童孤儿。

周刊表示，他们从不知道有这样的募款活动，暂时还不清楚此活动已筹得多少款项；募款活动看似瑞隆茨欧斯是以电邮方式，向联系他询问报导内容的读者所发起。

明镜周刊是在2016年7月刊登那篇瑞隆茨欧斯的报导，但与他一同报导的土耳其摄影师自此注意到，瑞隆茨欧斯的报导有极多不精确之处。周刊表示，他们现在相信瑞隆茨欧斯恐怕就是在报导中虚构主角和年轻手足的故事。

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