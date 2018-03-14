下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月14日 上午5:05 最后更新 - 2018年3月14日 -05:05

（法新社柏林14日电） 德国总理梅克尔历经选后半年组阁谈判的挫折后，今天终获国会选为总理，这是她在欧洲最大经济体德国主政的一连第4个、也可能是最后一个任期。

在玻璃圆顶的德国国会大厦（Reichstag）里，议员们以364票赞成、315票反对、9票弃权，选出梅克尔（Angela Merkel）为总理。其后经总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）正式任命后，梅克尔将在格林威治时间上午11时宣誓就职。

国会联邦议院（下议院）在结果揭晓后响起掌声，身穿白色休闲西装外套的梅克尔笑容满面说，「我接受投票结果」。梅克尔的科学家丈夫绍尔（Joachim Sauer）及89岁母亲赫林德．卡斯纳（Herlind Kasner）也到场向她致贺。

对政坛老手梅克尔而言，这代表选后痛苦的政府停摆期已过去，这个僵局是她主政12年的最严重危机。

去年9月大选结果，右翼民粹势力抬头，主流政党受到冲击，梅克尔所属的政党未能过半，迫使她跟中间偏左社会民主党（SPD）勉为其难地再组联合政府。（译者：何宏儒/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line