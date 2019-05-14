此内容发布于2019年5月15日 上午12:05

（法新社德国慕尼黑14日电） 德国检调人员今天持续追查5起离奇命案的线索，其中3起由十字弓箭犯下。检调人员认为，这几起命案可能为谋杀暨自杀案。

调查最初3起命案的检调人员表示，他们在死者陈尸的饭店房间找到其中2人的遗嘱，现场没有打斗或他人涉案痕迹。

这起令人毛骨悚然的案件让德国百思不得其解。除了11日在巴伐利亚邦（Bavaria）帕绍（Passau）的饭店找到3具遗体，昨天警方又在德国另一头的维廷根（Wittingen）发现两名女性死者。

德国发行量广大的「画报」（Bild）报导，这些死者对中世纪文化有着共同的兴趣，包括骑士、长枪比武、兵器及炼金术等。

根据验尸报告，帕绍饭店的其中两名死者分别为53 岁男子托斯坦（Torsten W.）及33岁女性克斯汀（Kerstin E.），两人手牵手陈尸在双人床上。验尸报告指出，两人的头部及心脏遭十字弓用箭击中。

第3名死者是30岁女子法里纳（Farina C.），她陈尸地板，颈部有一支十字弓用箭，而非先前报导的胸口中箭。

当地检察官办公室表示，他们以「被要求杀人后自杀」的方向侦办此案，暗示法里纳先射杀两人接着自戕。

警方昨天搜索法里纳距离帕绍命案现场650公里外、位在下萨克森邦（Lower Saxony）维廷根的公寓时，发现另外两名女性遗体。警方今天说，其中一人为法里纳35岁伴侣，另一人则为住在同个地址的19岁少女。

根据警方，维廷根命案现场没发现十字弓或弓箭，现场无暴力或打斗痕迹。「初步发现显示，死亡时间在几天前。」

德国法律严格管制枪枝，但能自由取得娱乐用弓箭设备，任何年满18岁者皆可购买强力十字弓。

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