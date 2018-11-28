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此内容发布于2018年11月28日 上午10:05 最后更新 - 2018年11月28日 -10:05

（法新社柏林28日电） 德国财政部长萧兹（Olaf Scholz）今天提议，法国放弃联合国安全理事会常任理事国席次，转交给欧洲联盟（EU），以便欧盟在国际舞台上替自己发声。

萧兹在柏林一场议题广泛的欧盟未来演讲中表示：「我明白说服巴黎并不容易，但这将是大胆且明智的目标。」

身兼德国副总理的萧兹并说，为了减轻失去这个强大席次的痛苦，法国可以成为「欧盟常任联合国大使」。

第二次世界大战后，为了避免再次发生大规模冲突，联合国于1945年成立，法国当时就是联合国安全理事会（UNSC）5个常任理事国之一。

在拥有193个成员国的联合国中，常任理事国是最具有影响力的国家，因为这些国家有权否决联合国决议案。常任理事国还包括英国、中国、俄罗斯和美国。

除了5个常任理事国之外，联合国安全理事会还有10个非常任理事国，每个非常任理事国的任期为2年。

德国明年一月将接任非常任理事国的职务。

过去到现在一直有呼声要求改革联合国安全理事会，尤其是大型新兴国家极力想要争取一席之地。

2010年，当时的美国总统欧巴马（Barack Obama）发声支持印度成为常任理事国。

巴西和日本曾表达类似的志向，而非洲国家则要求2个常任理事国席次，来代表一直被忽视的非洲大陆。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

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