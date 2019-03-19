此内容发布于2019年3月19日 上午9:20

（法新社柏林19日电） 尽管美国和德国之间针对中国电信设备大厂华为的安全疑虑争议不止，德国今天开始拍卖5G频谱。德国总理梅克尔表示，不会排除任何公司。

美国主张中国电信设备恐有助于北京监控西方企业和政府，并警告柏林当局5G频谱拍卖中若不排除华为设备，华府可能会减少和德国共享敏感情报资讯。

不过，梅克尔今天表示，德国不会排除华为设备，但会制定更严格的电信法规，以提高安全标准方式确保网路安全。

梅克尔在柏林会议上说：「目前已有很多国家采用华为的技术。这也是联邦政府不想单纯排除任何合约商或利害关系人的原因，但我们已针对竞标5G频谱的业者制定一套标准。」

德国是欧洲最大经济体，但网路下载速度却在全球排名46。当局希望透过升级到5G，大幅缩减数位落差。

这次共有4家营运商竞标41个频段，当中3家是主要大型行动网路业者：德国电信公司（Deutsche Telekom ）、伏德风集团（Vodafone）、 Telefonica Germany，以及网际网路服务供应商联合网路公司（United Internet）。

华为虽未参与竞标，但相关业者可能使用华为生产的电信设备。

德国联邦网路局（Federal Network Agency）主席霍曼（Jochen Homann）表示，排除华为的设备将对拍卖得主带来严重问题。

霍曼告诉德国第一电视台（ARD）：「华为是一家重要的供应商，我们前代网路已采用，少了这类公司将窒碍难行，根本不是我们要的。」

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