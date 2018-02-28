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此内容发布于2018年2月28日 下午10:05 最后更新 - 2018年2月28日 -22:05

（法新柏林28日电） 德国新闻社今天引述不具名的安全消息人士报导，俄罗斯骇客渗透到德国外交和内政部网路长达一年。若经证实，这将是德国政府有史以来所遭最大宗的网路攻击。

这个骇客团体名为APT28，也称「魔幻熊」（Fancy Bear），与俄罗斯军事情报局（GRU）有挂钩，也曾遭控在美国民主党总统候选人希拉蕊（Hillary Clinton）2016年的竞选活动中作梗。

德新社（DPA）说，「魔幻熊」成功将恶意软体置入部会网路，时间可能长达一年。一直到去年12月，德国安全当局才发现这宗网路间谍案件。报导并说，另一个独立的政府资讯技术网路也遭骇。

若经证实，这将是德国政府有史以来遭受最大宗的网路攻击。

德国内政部发言人今天表示联邦资讯安全局（BSI）目前正在调查一起资安事件，并说这是一宗「独立」攻击事件，且已在「控制之内」，但拒绝对俄国涉案的报导置评。

2015年，「魔幻熊」曾被控在德国下议院发动类似攻击，也据信锁定总理梅克尔（Angela Merkel）领导的基督教民主党（CDU）。当时共有17G资料遭殃，官员忧心资料将用来勒索下议院议员或败坏他们的名声。

2017年德国大选期间，高阶安全官员就不断警告，俄国骇客可能试图干扰投票。（译者：梁元龄/核稿：张晓雯）

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